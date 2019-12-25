Водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую в Петербурге

У нарушителей была изъята техника в рамках уголовного дела.

Стало известно об итогах проверки, организованной полицией, природоохранной прокуратурой и комитетом про природопользования Петербурга. Ведомства изучили факты незаконного завоза отходов в устье реки Красненькой. На происходящее жаловались местные жители, особенно минувшим летом. Неоднократно был замече завод отходов на территорию Угольной гавани.

В отношении водителей, которые завозили отходы к реке, заведены четыре административных производства по факту нарушения требований транспортирования отходов. В рамках административных дел из кузовов автомобилей отобрали пробы для определения класса опасности отходов.

После порчи земель в устье реки Красненькой возбуждено уголовное дело. Задержанную технику также изъяли в рамках уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело о несанкционированном размещении строительных отходов в водоохранной зоне Финского залива.

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