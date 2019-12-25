Росприроднадзор возбудил дело в связи с размещением отходов в водоохранной зоне Финского залива

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело о несанкционированном размещении строительных отходов в водоохранной зоне Финского залива. Сообщение об этом накануне появилось в группе "Красивый Петербург" в "ВКонтакте".
Сообщается, что ведомство провело рейд по территории после обращения комитета по природопользованию.
Ранее Комитет по природопользованию прокомментировал, что не имеет отношения к пополнению незаконной свалки, а донные отложения от очистки рек вывозят на золоотвал, расположенный недалеко от устья речки Красненькая.
утверждают активисты.
Однако, как считают активисты, территория зоотвала и свалки расположены в одном месте.
Ранее в "СКА Арена" прокомментировали сообщения о выгрузке строительного мусора у Финского залива.
Фото: Красимир Врански / Красивый Петербург
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