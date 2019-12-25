Росприроднадзор возбудил дело в связи с размещением отходов в водоохранной зоне Финского залива

Об этом Росприроднадзор уведомил комитет по природопользованию.

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело о несанкционированном размещении строительных отходов в водоохранной зоне Финского залива. Сообщение об этом накануне появилось в группе "Красивый Петербург" в "ВКонтакте".

Сообщается, что ведомство провело рейд по территории после обращения комитета по природопользованию.

Ранее Комитет по природопользованию прокомментировал, что не имеет отношения к пополнению незаконной свалки, а донные отложения от очистки рек вывозят на золоотвал, расположенный недалеко от устья речки Красненькая. утверждают активисты.

Однако, как считают активисты, территория зоотвала и свалки расположены в одном месте.

Ранее в "СКА Арена" прокомментировали сообщения о выгрузке строительного мусора у Финского залива.

Фото: Красимир Врански / Красивый Петербург