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ГАТИ обнаружила самовольные работы в Угольной гавани

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Видеосъемка велась на территории чаши зоотвала.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции осмотрели Угольную гавань в Кировском районе Петербурга с воздуха. Для этого они использовали квадрокоптер, рассказала пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что на территории ведутся самовольные работы по складированию грунта, который используется для планировки территории. 

В отношении заказчика работ и производителя (ООО "Синии" и ООО "Полигон" возбудили дела об административных правонарушениях. Штраф может составить от 300 тыс. до 1 млн рублей. 

Ранее ГАТИ оштрафовала 12 компаний Петербурга на 6,4 млн рублей за грязные фасады и самовольные работы. 

Видео: пресс-служба ГАТИ / VK 

Теги: благоустройство, гати, угольная гавань
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи,

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