ГАТИ обнаружила самовольные работы в Угольной гавани

Видеосъемка велась на территории чаши зоотвала.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции осмотрели Угольную гавань в Кировском районе Петербурга с воздуха. Для этого они использовали квадрокоптер, рассказала пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что на территории ведутся самовольные работы по складированию грунта, который используется для планировки территории.

В отношении заказчика работ и производителя (ООО "Синии" и ООО "Полигон" возбудили дела об административных правонарушениях. Штраф может составить от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее ГАТИ оштрафовала 12 компаний Петербурга на 6,4 млн рублей за грязные фасады и самовольные работы.

Видео: пресс-служба ГАТИ / VK