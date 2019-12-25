ГАТИ оштрафовала 12 компаний Петербурга на 6,4 млн рублей за грязные фасады и самовольные работы

Наказывалась также самовольная установка ограждений и павильонов.

Петербургская ГАТИ выписала двенадцати городским компаниям и предприятия крупные штрафы за грязные фасады и территории и самовольное производство работ. Как рассказали в пресс-службе инспекции, за неделю было выписано штрафов на 6,4 млн рублей.

Ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий обернулось крупными штрафами для АО "Региональные электрические сети", ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности", ООО "АИФ Капитал". За нарушенные правила благоустройства при производстве работ наказали "Водоканал" и ООО "Нордстрой", работавших без ордера ГАТИ, ООО "Навигатор-СБС" за затянутые работы, а также ООО "Лидер".

За грязные территории или их ненадлежащее состояние, а также за самовольно размещенные ограждения и прочие объекты оштрафовали ООО "ЦЕРБЕР", ООО "Строительная перспектива", ООО "Инвестиционная строительная компания", ООО "ПРАЙМ" и СПб ГБУ "Центр спорта Адмиралтейского района".

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Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"