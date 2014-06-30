Голикова: в 2023 году 812 тыс. человек окончат заведения среднего профобразования

Вице-премьер РФ рассказала о том, сколько человек в России закончат обучение в 2023 году.

В 2023 году 812 тысяч учащихся выпустятся из заведений среднего профессионального образования. Из этого количества 129 тысяч выпускников уже трудоустроены. Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-сессии "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", проводимого в пресс-центре ТАСС сделала российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что может также назвать статистику по инженерным кадрам. В текущем году на внутренний трудовой рынок страны выйдут порядка 197 тысяч таких специалистов. Высшие учебные учреждения по стране окончат 916 тысяч студентов.

Что касается высшего образования, здесь выпуск порядка 916 тыс. <…> Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тыс. инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова заявила, что производственная занятость в РФ сократилась в 2022 году до 28,9%.

Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр ТАСС