Голикова заявила, что производственная занятость в РФ сократилась в 2022 году до 28,9%

Вице-премьер РФ оценила ситуацию с рынком труда.

Доля производственной занятости на территории страны сократилась в 2022 году до 28,9%. Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-мероприятии "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", проводимого в пресс-центре ТАСС сделала российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что в 2007 году показатель составлял 34,4 процента.

Производственная занятость <...> сократилась с 34,4% в 2007 году <...> до 28,9 в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли с производственной занятости, которая нам так сейчас необходима. атьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова: около 6 млн занятых в РФ получают зарплату ниже уровня МРОТ.

Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр ТАСС