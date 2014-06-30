Голикова заявила, что производственная занятость в РФ сократилась в 2022 году до 28,9%

Доля производственной занятости на территории страны сократилась в 2022 году до 28,9%. Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-мероприятии "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", проводимого в пресс-центре ТАСС сделала российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что в 2007 году показатель составлял 34,4 процента.
Производственная занятость <...> сократилась с 34,4% в 2007 году <...> до 28,9 в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли с производственной занятости, которая нам так сейчас необходима.
атьяна Голикова, вице-премьер России
Голикова: около 6 млн занятых в РФ получают зарплату ниже уровня МРОТ.
Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр ТАСС
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