Голикова: около 6 млн занятых в РФ получают зарплату ниже уровня МРОТ

с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы в стране составляет 16 242 рубля.

Примерно 6 млн занятых в РФ зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, в ходе сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития".

Голикова озвучила ориентировочные данные и административные данные налоговой службы.

Напомним, что с 1 января 2023 года размер МРОТ был проиндексирован на 6,3%. Теперь он составляет 16 242 рубля. Кроме того, начиная с 1 января 2024 года он будет проиндексирован на 18,5% согласно поручению Владимира Путина.

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