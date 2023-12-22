В петербургской школе пятиклассник организовал "банду"

В учебном учреждении по данному факту уже проводится проверка.

В школе №167 Центрального района Петербурга 13-летний пятиклассник организовал "банду", участники которой вымогают деньги у других учеников. Родители детей объединились против подростка и обратились к правоохранителям, передает 2 мая 78.ru.

В учебном учреждении по данному факту уже проводится проверка. Сегодня в нем работали следователи регионального СК РФ. Кроме того, информацию о бандите подтвердили в петербургской прокуратуре.

Отмечается, что школьник несколько раз оставался на второй год. Деньги "банда" вымогает у младших. Также известно, что иногда подросток приносит на уроки нож.

Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и установить детали происходящего.

Ранее на Piter.TV: в СК РФ началась проверка видео с избиением девочки в школе Петербурга.

Фото: Piter.TV