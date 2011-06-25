В Петербурге раскрыли убийство 1996 года: организатор банды изобличен в преступлении

Сейчас подозреваемый уже отбывает пожизненный срок лишения свободы.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное в 1996 году. В преступлении изобличен 58-летний организатор банды, который в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие установило, что группировка действовала в Санкт-Петербурге и Новгородской области с конца 1990-х годов до 2006 года и входила в состав более крупного криминального объединения. Летом 1996 года лидер банды получил распоряжение устранить одного из участников преступной группы — 25-летнего уроженца Тульской области. Причиной стало желание предотвратить возможное разоблачение.

Злоумышленник под надуманным предлогом вывез подельника в лесной массив вдоль трассы "Санкт-Петербург – Москва", где задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и закопал останки в лесу в районе города Кириши (Ленинградская область).

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в октябре 1996 года, однако установить виновного тогда не удалось. Спустя годы благодаря масштабной оперативной работе полиции удалось восстановить картину преступления и собрать достаточные доказательства.

Организатору банды предъявлено обвинение, и для проведения следственных действий он был этапирован в следственный изолятор ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Фото: Piter.tv