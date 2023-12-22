В СК РФ началась проверка видео с избиением девочки в школе Петербурга

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту причинения телесных повреждений девочке в школе Приморского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 апреля.
В социальных сетях сообщается, что в образовательном учреждении города школьники избили сверстницу. Эти действия запечатлели на видео. При этом отмечается, что учительница находилась в классе и не приняла никаких мер по предотвращению конфликта.
Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Пресс-служба СК РФ
Инцидент произошел еще в феврале. Кроме того, известно, что на ролик обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В своем tg-канале она заявила, что "видео сопровождается грубыми комментариями подростка, разжигающими межнациональную ненависть".
Оказалось, что учитель была в классе, подключилась уже после завершения драки, это есть на видео. Большой вопрос – почему школы стараются замять такие инциденты. Это неправильно.
Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"
Ранее на Piter.TV: петербургские школьницы получили переломы в батутном центре.
Фото: Информационный центр СК РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все