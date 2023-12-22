В СК РФ началась проверка видео с избиением девочки в школе Петербурга

Видео сопровождается грубыми комментариями подростка, разжигающими межнациональную ненависть.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту причинения телесных повреждений девочке в школе Приморского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 апреля.

В социальных сетях сообщается, что в образовательном учреждении города школьники избили сверстницу. Эти действия запечатлели на видео. При этом отмечается, что учительница находилась в классе и не приняла никаких мер по предотвращению конфликта.

Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Инцидент произошел еще в феврале. Кроме того, известно, что на ролик обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В своем tg-канале она заявила, что "видео сопровождается грубыми комментариями подростка, разжигающими межнациональную ненависть".

Оказалось, что учитель была в классе, подключилась уже после завершения драки, это есть на видео. Большой вопрос – почему школы стараются замять такие инциденты. Это неправильно. Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"

Ранее на Piter.TV: петербургские школьницы получили переломы в батутном центре.

Фото: Информационный центр СК РФ