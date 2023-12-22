Петербургские школьницы получили переломы в батутном центре

Вечером пятницы, 19 апреля, две школьницы в Петербурге поучили травмы в время прыжков на батуте. Как стало известно Piter.TV, десятилетнюю девочку доставили в больницу из ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса.
В результате неудачного падения у девочки выявили закрытый перелом лучевой кости.После оказания медицинской помощи её отпустили домой.
Вторая пострадавшая была госпитализирована в прошлую субботу с 22-й линии Васильевского острова, где также прыгала на батуте. Ей диагностировали компрессионный перелом позвонка. Лечение пострадавшей продолжится в клинике.
Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.
Фото: Unsplash (Caroline Hernandez)
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