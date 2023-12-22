В Гатчине легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

Водитель выехал на регулируемый перекрёсток по запрещающему (красному) сигналу светофора.

В Гатчине 9-летнего мальчика на пешеходном переходе сбил автомобиль. Пострадавший получил открытый перелом, стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл 18 апреля в Гатчине на перекрёстке проспекта 25 Октября и улицы 7-й Армии. Так, 43-летний петербуржец, управляя автомобилем ВАЗ 2114, выехал на регулируемый перекрёсток по запрещающему (красному) сигналу светофора. Под колёса попал 9-летний мальчик, переходивший проезжую часть.

Ребёнок с открытым переломом правой голени, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в районную больницу. Водитель ранее привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Накануне в Петербурге школьник на самокате попал под колёса авто на бульваре Александра Грина.

Фото: Piter.tv