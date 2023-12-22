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Школьник на самокате попал под колёса авто на бульваре Александра Грина
Сегодня, 8:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьник на самокате попал под колёса авто на бульваре Александра Грина

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Школьник находится в состоянии средней степени тяжести.

Восьмиклассник на электросамокате попал под колёса легковушки на бульваре Александра Грина. Подробности стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, 15-летний школьник пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись кикшерингового самоката. В этот момент он попал под автомобиль Skoda Octavia под управлением 25-летнего петербуржца.

Подросток госпитализирован с закрытым переломом костей левого предплечья со смещением, ссадинами лица, поверхностной раной головы. Школьник находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее был задержан скрывшийся с места ДТП водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской.

Фото: Piter.tv

Теги: бульвар александра грина, кикшеринг, подросток, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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