Задержан скрывшийся с места ДТП водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской

Подозреваемым оказался 72-летний пенсионер.

Полицейскими задержан скрывшийся с места ДТП водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста во дворе на Караваевской улице. Об этом сообщили в региональном МВД.

Напомним, накануне вечером в больницу доставили 16-летнего подростка, которого сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские установили автомобиль и личность скрывшегося водителя, после чего 72-летний мужчина был задержан по месту проживания у дома 2 корпус 1 по Караваевской улице.

Установлено, что пенсионер, двигаясь на автомобиле Hyundai i30 по дворовой территории вдоль Караваевской улицы, у дома 28 при выезде со двора, сбил велосипедиста, пересекавшего дворовый проезд справа налево. Водитель, испугавшись ответственности, с места ДТП скрылся, не сообщив о происшествии в полицию.

В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Фото: Piter.tv