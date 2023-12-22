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В Петербурге разыскивают водителя, который сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся
Сегодня, 13:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге разыскивают водителя, который сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся

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Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Невском районе Петербурга.

В полицию 18 апреля в 01:36 поступила телефонограмма о том, что в 18:13 от дома 28 по Караваевской улице в больницу в состоянии средней степени тяжести был доставлен 16-летний подросток.

Было установлено, что около 17:00 он был сбит автомобилем у дома 28 по Караваевской улице. Водитель на автомобиле скрылся.

Ранее момент наезда на 8-летнего велосипедиста на Разъезжей улице попал на видео.

Фото: pxhere

Теги: велосипедист, покинул место дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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