На автодороге "Толмачево – Нарва" в аварии погиб 38-летний велосипедист

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники полиции Кингисеппского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на дороге "Толмачево – Нарва". Подробности сообщили в региональном МВД.

На 123 км автодороги "Толмачево – Нарва" 19 мая около 23:25 вне населенного пункта 33-летний мужчина, управляя автомобилем FORD TRANSIT, при повороте налево выехал на полосу встречного движения, где наехал на велосипедиста, 38-летнего мужчину, двигавшегося во встречном направлении прямо по проезжей части.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Также полиция проводит проверку по факту ДТП на Приморском шоссе, в котором пострадала несовершеннолетняя велосипедистка. Девушка двигалась по Приморскому шоссе в направлении поселка Ольгино в составе группы велосипедистов с машиной прикрытия.

Фото: МВД по СПб и ЛО