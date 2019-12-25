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На автодороге "Толмачево – Нарва" в аварии погиб 38-летний велосипедист
Сегодня, 13:21
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На автодороге "Толмачево – Нарва" в аварии погиб 38-летний велосипедист

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По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники полиции Кингисеппского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на дороге "Толмачево – Нарва". Подробности сообщили в региональном МВД.

На 123 км автодороги "Толмачево – Нарва" 19 мая около 23:25 вне населенного пункта 33-летний мужчина, управляя автомобилем FORD TRANSIT, при повороте налево выехал на полосу встречного движения, где наехал на велосипедиста, 38-летнего мужчину, двигавшегося во встречном направлении прямо по проезжей части.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Также полиция проводит проверку по факту ДТП на Приморском шоссе, в котором пострадала несовершеннолетняя велосипедистка. Девушка двигалась по Приморскому шоссе в направлении поселка Ольгино в составе группы велосипедистов с машиной прикрытия.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: велосипедист, смертельное дтп, толмачево нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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