На Приморском шоссе 16-летняя велосипедистка врезалась в припаркованный ЗИЛ

В результате ДТП девушка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Приморском шоссе, в котором пострадала несовершеннолетняя велосипедистка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 мая на 21 км Приморского шоссе произошло ДТП с 16-летней велосипедисткой. Девушка двигалась по Приморскому шоссе в направлении поселка Ольгино в составе группы велосипедистов с машиной прикрытия. Несовершеннолетняя стокнулась с припаркованным автомобилем "ЗИЛ", водитель которого собирался начать движение и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

В результате ДТП девушка в тяжелом состоянии госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: МВД по СПб и ЛО