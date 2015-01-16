  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:41
124
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Автобус сбил мать с коляской в Приморском районе

0 0

Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр.

В Приморском районе Петербурга случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом пишет 19 мая tg-канал "Mash на Мойке". 

Транспортное средство сбило женщину с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель не пропустил их, в результате чего и произошел удар. Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр. 

Кроме того, травму получила пожилая пассажирка автобуса. Пенсионерка упала, ее тоже доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что на Кольцевой автодороге Петербурга случилось ДТП. По словам очевидцев, столкнулись две фуры. Пострадал один из водителей. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии