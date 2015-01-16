Автобус сбил мать с коляской в Приморском районе

Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр.

В Приморском районе Петербурга случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом пишет 19 мая tg-канал "Mash на Мойке".

Транспортное средство сбило женщину с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель не пропустил их, в результате чего и произошел удар. Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр.

Кроме того, травму получила пожилая пассажирка автобуса. Пенсионерка упала, ее тоже доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Кольцевой автодороге Петербурга случилось ДТП. По словам очевидцев, столкнулись две фуры. Пострадал один из водителей.

Видео: Telegram / Mash на Мойке