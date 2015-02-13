В аварии на КАД Петербурга с фурами пострадал один из водителей

Мужчина госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На Кольцевой автодороге Петербурга утром 19 мая произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись две фуры.

Авария случилась на 56-м километре внешнего кольца трассы на примыкании съезда с Октябрьской набережной. В результате разнесло кабину одного из автомобилей, а также пострадал водитель, пишет 78.ru. Мужчина госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия наблюдается затор.

Фото: "Яндекс.Карты"

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что во дворе дома по Союзному проспекту водитель автомобиля Hyundai сбил семилетнего пешехода. Мальчик выбежал из-за припаркованной машины. В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Фото: Telegram / Мегаполис