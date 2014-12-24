Во дворе дома по Союзному проспекту водитель Hyundai сбил семилетнего пешехода

Владелец авто в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

В Невском районе Петербурга накануне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Во дворе дома по Союзному проспекту 39-летний водитель автомобиля Hyundai Creta наехал на семилетнего пешехода. Мальчик выбежал из-за припаркованной машины.

В больнице у пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лба, ушиб носа, его состояние оценили как средней степени тяжести. Владелец авто в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV