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Во дворе дома по Союзному проспекту водитель Hyundai сбил семилетнего пешехода
Сегодня, 8:47
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Во дворе дома по Союзному проспекту водитель Hyundai сбил семилетнего пешехода

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Владелец авто в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

В Невском районе Петербурга накануне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Во дворе дома по Союзному проспекту 39-летний водитель автомобиля Hyundai Creta наехал на семилетнего пешехода. Мальчик выбежал из-за припаркованной машины. 

В больнице у пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лба, ушиб носа, его состояние оценили как средней степени тяжести. Владелец авто в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД четыре раза. 

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, союзный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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