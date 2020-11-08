По факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело

В результате аварии скончались правоохранитель и водитель мотоцикла.

Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы байкер совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате аварии его пассажир и водитель мотоцикла скончались.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, виновных в совершении ДТП. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: Telegram / Дорожный инспектор

Фото: Telegram / Мегаполис