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По факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело

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В результате аварии скончались правоохранитель и водитель мотоцикла.

Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Вечером 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы байкер совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате аварии его пассажир и водитель мотоцикла скончались. 

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, виновных в совершении ДТП. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: во время ДТП на проспекте Авиаконструкторов пострадал ребенок. 

Видео: Telegram / Дорожный инспектор 

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: красногвардейский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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