По факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.
Вечером 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы байкер совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате аварии его пассажир и водитель мотоцикла скончались.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, виновных в совершении ДТП.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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Видео: Telegram / Дорожный инспектор
Фото: Telegram / Мегаполис
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