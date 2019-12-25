Дело о попытке подкупа полицейского в Выборгском районе Ленобласти направлено в суд

Следствие собрало достаточную доказательную базу: изъяты предложенные денежные средства, изучена видеозапись произошедшего и допрошены свидетели.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Инцидент произошел в июле 2026 года в Выборгском районе Ленинградской области.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители задержали мужчину за нарушение режима пребывания на территории России и доставили его в отдел для оформления административного протокола. Чтобы избежать ответственности и выдворения из страны, задержанный предложил сотруднице полиции 20 тысяч рублей за несоставление документа. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, мужчина положил деньги в ежедневник на рабочем столе инспектора.

Полицейская от денег отказалась и доложила о случившемся в дежурную часть, поэтому довести свой умысел до конца нарушитель не смог. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

По данным СУ СКР по Ленобласти, следствие собрало достаточную доказательную базу: изъяты предложенные денежные средства, изучена видеозапись произошедшего и допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу 16 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что дело экс-пресс-секретаря ГУ МВД Петербурга Степченко о продаже данных передали в суд.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области