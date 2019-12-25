Дело экс-пресс-секретаря ГУ МВД Петербурга Степченко о продаже данных передали в суд

Вячеслава Степченко обвиняют в получении денег за передачу оперативной информации.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего пресс-секретаря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, администратора канала "Конкретно.ру" Александра Семенова и бывшего сотрудника телеканалов "78" и "Санкт-Петербург" Сергея Иванова. Материалы поступили в суд 14 сентября и переданы судье для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с ноября 2022 года по июль 2025 года Степченко получал от Семенова деньги за передачу оперативной информации. Общая сумма взяток, согласно обвинению, составила не менее 660 тыс. руб. Кроме того, бывшему сотруднику МВД вменяют превышение должностных полномочий и незаконные действия с персональными данными. Семенова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, а также незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации с персональными данными. Иванову предъявили обвинение в аналогичных действиях с персональными данными. По данным следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Степченко около 20 лет руководил пресс-службой петербургского главка МВД. Его задержали 12 ноября 2025 года. Во время заседания по вопросу об избрании меры пресечения он заявлял, что передавал информацию "Конкретно.ру", чтобы контролировать источники публикуемых изданием сведений. По его словам, полученные деньги он не использовал в личных целях. Семенова задержали 31 октября 2025 года. Суд избрал ему запрет определенных действий на период расследования. Иванов первоначально проходил по делу в качестве свидетеля. По его словам, обвинение ему предъявили 27 ноября. Он также заявлял, что не давал показаний против Степченко.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено судом по существу.

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Фото: Piter.TV