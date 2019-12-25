В Петербурге проверят законность выселения конного клуба "Простор" из усадьбы Белосельских-Белозерских

Заявление о проверке подала исполнительный директор клуба Виктория Романова.

ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти организует проверку после расторжения договора аренды с детским адаптивным конным центром "Простор". Заявление о проверке подала исполнительный директор клуба Виктория Романова. Результаты расследования будут направлены в Следственный комитет РФ.

Конфликт разгорелся в конце августа, когда Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга в одностороннем порядке расторг договор с клубом и потребовал освободить территорию исторического здания. В ведомстве пояснили свое решение невыполнением арендатором обязательств по проведению реставрационных работ на объекте культурного наследия.

Теперь руководство конного центра намерено оспорить действия комитета и сохранить за собой место дислокации.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Ленобласти.

Фото: пресс-служба СК РФ