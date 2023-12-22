Жителям Петербурга назвали дату открытия "Чернышевской" после капремонта

На данный момент на "Чернышевской" завершены основные строительно-монтажные работы, производятся монтаж декоративных и архитектурных элементов и демонтаж строительных лесов.

В Смольном петербуржцам назвали дату открытия станции метрополитена "Чернышевская" после капитального ремонта. Ранее сообщалось, что она заработает к маю 2024 года.

Отмечается, что "в связи с корректировкой проекта реконструкции, которая связана с использованием более технологичных и современных материалов и новых систем эскалаторного оборудования, текущий актуальный срок сдачи объекта в эксплуатацию – II квартал текущего года", передает "Фонтанка". На данный момент на "Чернышевской" завершены основные строительно-монтажные работы, производятся монтаж декоративных и архитектурных элементов и демонтаж строительных лесов.

Напомним, ранее станцию не обновляли около 65 лет. "Чернышевская" открылась в 1958 году и давно требовала реконструкцию. Она ушла на реконструкцию в октябре 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Госстройнадзор выдал петербургскому метрополитену разрешение на реконструкцию "Фрунзенской".

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"