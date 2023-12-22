Мужчина с 90% ожогами тела, найденный у военкомата на набережной Фонтанки, скончался в больнице

Ранее в отдел была доставлена подруга молодого человека, которая сообщила, что познакомилась с ним год назад.

Ночью 1 мая около военкомата, расположенного на набережной реки Фонтанки в Петербурге, нашли мужчину с ожогами 90% тела. Было установлено, что им является 24-летний уроженец Красноярска. По данным "Фонтанки", госпитализированный в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе скончался утром 2 мая.

Телефонограмму о смерти пострадавшего уже получили правоохранители. Ранее в отдел была доставлена подруга молодого человека, которая сообщила, что познакомилась с ним год назад. Тогда девушка училась в 10 класса, они познакомились в социальных сетях. Мужчина почти сразу отдалился на две недели, и причиной этому стали наркотики.

Скончавшийся однажды после ссоры со своим другом назвал себя "благородным бомжом" и переехал жить на улицу, также он ревновал девушку и "устраивал истерики", не спал ночами. Спустя время мужчина заявил о расставании и пропал. Кроме того, по словам петербурженки, он "был одержим суицидальными мыслями и утверждал, что связан с космосом, поскольку родился в День космонавтики".

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Фото: Piter.TV