В Ленобласти в аварии погиб 84-летний водитель

За рулём второго автомобиля был 18-летний молодой человек.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, в которой погиб 84-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около девяти часов утра 2 мая на автодороге "Калитина – Выра – Тосно – Шапки" в Тосненском районе 18-летний водитель (получил права 26 марта 2024 года), управляя автомобилем Ford Mondeo, для обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 84-летнего водителя. Daewoo вылетел в кювет.

В результате ДТП пожилой водитель Daewoo Nexia скончался в больнице, куда был доставлен сразу после аварии, его 77-летняя пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Водитель Ford Mondeo получил травмы средней степени тяжести, две его пассажирки (17-летние девушки) – легкие травмы.

Ранее в Ленобласти на трассе "Сортавала" легковушка врезалась в бетономешалку.

Фото: МВД