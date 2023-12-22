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Петербургские студенты поучаствуют в оформлении автобусов нового поколения
Вчера, 22:44
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Петербургские студенты поучаствуют в оформлении автобусов нового поколения

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Участники должны создать дизайн-проекты экстерьера, интерьера и рабочего места водителя.

ГУП "Пассажиравтотранс" и СПГХПА имени А. Л. Штиглица 16 января подписали соглашение о сотрудничестве. Студенты и аспиранты этого вуза поучаствуют в разработке дизайна петербургских автобусов нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Подписанное соглашение дало старт конкурсу для студентов "Дизайн-проект петербургского автобуса нового поколения". Участники должны создать дизайн-проекты экстерьера, интерьера и рабочего места водителя. При этом им важно учитывать особенности работы этого вида транспорта в городе, к примеру, маневрирование по узким улицам в центре. 

Результаты станут известны 17 мая на V Международном транспортном фестивале SPBTransportFest на Манежной площади, где пройдет выставка сделанных проектов. Лучшие решения включат в техническое задание на поставку автобусов в Петербург.

Ранее мы рассказывали о том, что специальный тираж карты "Подорожник" выпустят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы в петербурге, петербургские студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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