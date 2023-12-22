Специальный тираж карты "Подорожник" выпустят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Кроме того, к торжественной дате на станции метро "Ладожская" появится экспозиция, посвящённая "Дороге жизни".

Специальный тираж карты "Подорожник" выпустят в Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробности привёл депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил, что городской комитет по транспорту планирует выпустить карту 100-тысячным тиражом. Дизайн "Подорожника" разрабатывался с учётом официальной эмблемы памятной даты. Визуальным символом, который лег в основу дизайна, стали лучи прожекторов, которые появлялись в небе блокадного Ленинграда. Они подсвечивают цифру 80-летия полного освобождения города от блокады.

Кроме того, к торжественной дате на станции метро "Ладожская" появится экспозиция, посвящённая "Дороге жизни". Жители и гости города смогут увидеть её 27 января.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 98% пассажиров оплачивают проезд электронными способами.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро; пресс-служба депутата ЗакСА Алексея Цивилёва