В Петербурге 98% пассажиров оплачивают проезд электронными способами

За 9 месяцев текущего года картой "Подорожник" горожане воспользовались более 511 млн раз, а пересадочным тарифом "60 минут" – 52,8 млн.

98% жителей Петербурга предпочитают оплачивать проезд в общественном транспорте электронными способами. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 14 ноября.

За 9 месяцев текущего года картой "Подорожник" горожане воспользовались более 511 млн раз, а пересадочным тарифом "60 минут" – 52,8 млн. Оплатили проезд с помощью льготных билетов свыше 475 млн раз, банковской карты – порядка 181 млн.

Льготным проездным билетом Ленобласти за указанный период оплачено более 17,6 млн поездок, разовым билетом по QR-коду – свыше 34 тыс. Тарифом "90 минут" воспользовались 9,5 млн раз.

Ранее на Piter.TV: с начала года в общественном транспорте Петербурга выявили около 7% безбилетников.

Фото: Piter.TV; комитет по транспорту Петербурга