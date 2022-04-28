С начала года в общественном транспорте Петербурга выявили около 7% безбилетников

"Зайцы" должны заплатить штраф в размере 500 рублей.

В период с января по сентябрь в общественном транспорте Петербурга выявили около 7% "зайцев". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Оплату проезда проверили контролеры СПб ГУП "Горэлектротранс" 735 тыс. раз у 11 млн пассажиров. Текущий процент безбилетников говорит о высокой платежной дисциплине жителей и гостей Северной столицы. "Зайцы" должны заплатить штраф в размере 500 рублей.

Сейчас на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах работают порядка 800 контролеров-ревизоров. Специалисты носят форму "Организатора перевозок", "Горэлектротранса" или "Пассажиравтотранса".

Ранее мы рассказывали о том, что возобновилось прямое автобусное сообщение между Тихвином и Волховом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)