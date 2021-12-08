  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:31
146
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиров трамвайного маршрута №9 проверили на наличие билетов и масок

0 0

Рейд прошел накануне. В ходе проверки выявили трех нарушителей.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники комитета по транспорту и СПб ГКУ "Организатор перевозок" провели рейд по выявлению безбилетных пассажиров на бескондукторном трамвайном маршруте №9. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты выявили только одного нарушителя, который, после напоминания контролеров, оплатил проезд. Однако это не освободило его от административной ответственности.

Помимо этого, сотрудники комитета проверили, соблюдают ли пассажиры требование по ношению масок. В ходе этой части рейда претензии предъявили двум горожанам. В их отношении также составили акты об административном правонарушении.

Видео: Начальник транспортного цеха / Телеграм

Теги: безбилетные пассажиры, коронавирус, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии