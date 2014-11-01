Возобновилось прямое автобусное сообщение между Тихвином и Волховом

В регионе организована стыковка рейсов по маршрутам №154а "Тихвин – Бесовка" и №28 "Волхов – Хвалово".

В Ленинградской области с 13 ноября возобновляется ежедневное прямое автобусное сообщение между Волховом и Тихвином. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В регионе организована стыковка рейсов по маршрутам №154а "Тихвин – Бесовка" и №28 "Волхов – Хвалово". При этом на одном автобусе без пересадок можно проехать из Тихвина в Волхов и обратно. Ежедневно автобус отправляется из Тихвина в 8:50 от автопарка, а в 9:00 от молокозавода. В Волхов он прибывает примерно в 11:10.

В обоих направлениях автобус заезжает в Цвылёво, до Волхова следует трассой маршрута №28 через Бабино без заездов в Волхов-2.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти