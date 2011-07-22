  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутат петербургского парламента предложил ввести бесплатный проезд в метро во время технических сбоев
Сегодня, 11:26
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Депутат петербургского парламента предложил ввести бесплатный проезд в метро во время технических сбоев

0 0

Соответствующее обращение уже направлено председателю комитета по транспорту.

Накануне жители Петербурга столкнулись с техническими сбоями турникетов в метрополитене, из-за которых не получалось оплатить проезд бесконтактными способами. По случаю депутат городского парламента Алексей Цивилев 5 сентября предложил отменить плату в таких ситуациях. 

Соответствующее обращение уже направлено председателю комитета по транспорту. 

Аналогичная практика уже применялась в Петербурге при сбоях системы платных парковок, когда автомобилистов временно освободили от оплаты. Такая мера для метрополитена позволила бы уменьшить скопление людей на станциях, не допустить дополнительную нагрузку на наземный транспорт и сохранить стабильность движения в городе. 

Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга 

Ранее на Piter.TV: сбой на "оранжевой" ветке петербургского метро произошел утром в пятницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, оплата проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии