Депутат петербургского парламента предложил ввести бесплатный проезд в метро во время технических сбоев

Соответствующее обращение уже направлено председателю комитета по транспорту.

Накануне жители Петербурга столкнулись с техническими сбоями турникетов в метрополитене, из-за которых не получалось оплатить проезд бесконтактными способами. По случаю депутат городского парламента Алексей Цивилев 5 сентября предложил отменить плату в таких ситуациях.

Аналогичная практика уже применялась в Петербурге при сбоях системы платных парковок, когда автомобилистов временно освободили от оплаты. Такая мера для метрополитена позволила бы уменьшить скопление людей на станциях, не допустить дополнительную нагрузку на наземный транспорт и сохранить стабильность движения в городе. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

