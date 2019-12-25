Сбой на "оранжевой" ветке петербургского метро произошел утром в пятницу

Сейчас метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 5 сентября, утром на "оранжевой" линии метро Санкт-Петербурга произошел технический сбой, о котором сообщили сами пассажиры в социальных сетях.

Как рассказали жители города, на станции "Ладожская" образовалась большая очередь на вход, а также сообщалось о высадке пассажиров из поездов.

Пресс-служба метрополитена прокомментировала ситуацию: сбой был вызван технической неисправностью на линии, которая была быстро устранена. Сейчас метро работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV