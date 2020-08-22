  1. Главная
Стало известно, по какой причине в метро Петербурга не получалось оплатить проезд
Технические неполадки были связаны с ошибкой при передаче информации в системы оплаты.

Комитетом по транспорту Петербурга названа причина сбоя при оплате проезда в метрополитене утром 4 сентября. 

Технические неполадки были связаны с ошибкой при передаче информации в системы оплаты. Отказали все электронные способы, пишет "Фонтанка". Турникеты заработали вновь после перезагрузки ПО.  

Действовали по следующему алгоритму: на станциях, где пассажиропоток небольшой, справлялись без всяких ограничений. Где пассажиров больше, временно ограничивали вход, и если и эти меры не помогали, турникеты переводили в режим быстрого пропуска пассажиров (без оплаты, чтобы не создавать давку и исключить травмы из-за нее). 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Фото: Piter.TV 

