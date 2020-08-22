Стало известно, по какой причине в метро Петербурга не получалось оплатить проезд

Технические неполадки были связаны с ошибкой при передаче информации в системы оплаты.

Комитетом по транспорту Петербурга названа причина сбоя при оплате проезда в метрополитене утром 4 сентября.

Технические неполадки были связаны с ошибкой при передаче информации в системы оплаты. Отказали все электронные способы, пишет "Фонтанка". Турникеты заработали вновь после перезагрузки ПО.

Действовали по следующему алгоритму: на станциях, где пассажиропоток небольшой, справлялись без всяких ограничений. Где пассажиров больше, временно ограничивали вход, и если и эти меры не помогали, турникеты переводили в режим быстрого пропуска пассажиров (без оплаты, чтобы не создавать давку и исключить травмы из-за нее). Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Фото: Piter.TV