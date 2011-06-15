Прокуратура устанавливает причины сбоя при оплате проезда в метро Петербурга

Проезд не получалось оплатить банковской картой, "Подорожником" и ЕКП.

Прокуратура метро Петербурга устанавливает причины приостановления операций по оплате проезда на нескольких станциях. Об этом сообщили 4 сентября в надзорном ведомстве.

Прокуратура также даст оценку соблюдению перевозчиком прав пассажиров метрополитена. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

По информации "Фонтанки", проезд не получалось оплатить банковской картой, "Подорожником" и ЕКП. Сотрудники "подземки" перезапускали ПО.

