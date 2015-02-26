В проекте правил Петербурга учли станцию метро "Сосновка"

В новых правилах Петербурга все же учли станцию метро Сосновка и вернули нормы.

В протоколе комиссии по подготовке новых правил землепользования и застройки Петербурга изначально не учли будущую станцию метро "Сосновка". Ошибка была выявлена на этапе рассмотрения предложений, поступивших в комитет по градостроительству и архитектуре.

По данным протокола, для участка, где планируется строительство вестибюля станции, проект новых правил установил нулевую высоту застройки. Действующая норма допускает здания до 20/23 м. Комитет потребовал вернуть прежние параметры, комиссия согласилась. Участок под вестибюль расположен юго-западнее пересечения Светлановского и Северного проспектов. Станция "Сосновка" входит в так называемый Бугровский радиус — перспективное продолжение Кировско-Выборгской линии от "Политехнической" на север. В него также включены станции "Проспект Культуры" и "Бугры".

Идея строительства ответвления появилась еще в 70-е годы, однако сроки его реализации неоднократно переносились. В генплане города последних лет ветка от "Политехнической" не указывалась, хотя на схемах развития метро она обозначалась.

Фото: Piter.TV