В Петербурге в будние дни усилили четыре автобусных маршрута

В частности, улучшена транспортная доступность жителей ЖК "Зеленый квартал", "Цветной город" и "Чистое небо".

В Петербурге усилили работу в будние дни четырех автобусных маршрутов, рассказали в городском комитете по транспорту 8 ноября.

В частности, улучшена транспортная доступность жителей ЖК "Зеленый квартал", "Цветной город" и "Чистое небо". На маршруты №№90, 61, 127 направили больше транспорта, также уменьшены интервалы.

На маршруте №90 "Станция метро "Московская" — ЖК "Зеленый квартал" теперь работают 15 автобусов. Интервал движения сокращен до 10-15 минут в утренние часы и до 11-12 минут – по вечерам. А на маршруте №127 "Коломяги — Арцеуловская аллея" доступны 35 автобусов, интервал движения по утрам – 1-7 минут, в вечерние часы – от 2 до 10 минут.

Количество транспорта на маршруте №61 "Челябинская улица — станция метро "Академическая" увеличено до 24 автобусов с интервалом движения в 5-6 минут в утренние часы и от 4 до 9 минут – по вечерам. Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в период реконструкции станции метро "Фрунзенская" усилен маршрут №50 "Малая Балканская улица — Театральная площадь". Интервал движения – от 9 до 12 минут.

Ранее на Piter.TV: маршрут автобуса №671 временно меняется в Сертолово.

Фото: Piter.TV