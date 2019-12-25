Маршрут автобуса №671 временно меняется в Сертолово

Это связано с производством работ на Центральной улице.

Маршрут №671 в Сертолово временно изменит трассу. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.

Так, в связи с производством работ перекроют движение по Центральной улице. Из-за этого с 8 по 10 ноября изменится трасса автобусного маршрута №671.

Автобус поедет из Песочного до улицы Центральной с заездом на улицу Дмитрия Кожемякина, далее – по улице Пограничной с заездом в ЖК "Чистый ручей", и обратно.

Просим учитывать информацию при планировании поездок. Пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 января в Ломоносовском районе автобусы синхронизируют с электричками до Петербурга и Ломоносова.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти