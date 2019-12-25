С 1 января в Ломоносовском районе автобусы синхронизируют с электричками до Петербурга и Ломоносова

Часть маршрутов перейдет на регулируемый тариф, что позволит жителям воспользоваться льготами на проезд.

По запросам жителей Ломоносовского района с 1 января 2025 года областным комитетом по транспорту будут продлены до железнодорожных станций и синхронизированы с электричками до Петербурга и Ломоносова автобусы:

– № 632А до ж/д станции "Красное Село"

– № 653А из Аннино — до станции "Новый Петергоф"

– № 479 – новый маршрут до "Красного Села" от деревни Ретселя.

Часть маршрутов перейдет на регулируемый тариф, что позволит жителям воспользоваться льготами на проезд. Среди них – № 635 и № 105А, соединяющие Новоселье и "Изумрудный город" с метро "Проспект Ветеранов".

Также будет сохранен и действующий маршрут № 486В Горбунки – "Проспект Ветеранов". Предложения ленинградцев по работе автобусных маршрутов областной комтранс продолжает принимать в своей группе ВК.

Фото: правительство Ленобласти