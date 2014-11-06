На 11 автобусных маршрутах в Ленобласти нашли нарушения

Комитет связался с руководством автотранспортных предприятий и поручил им проработать вопрос о приведении маршрутов в соответствие с требованиями социального стандарта транспортного обслуживания населения.

Комитет по транспорту Ленинградской области с 17 по 21 июня провел проверку работы региональных автобусов, в ходе которой были проверены 20 автобусных маршрутов. Нарушения были выявлены на 11 маршрутах.

В частности, под проверку попали автобусы №205 и 205А, 468, 521, 524Г, 526, 529, 550, 557, 565, 579, 611 и 611Б, 618, 631, 639Б, 673, 675Г, 678, 681. На семи маршрутах были обнаружены нарушения в работе, связанные с параметрами движения: 205, 521, 529, 550, 565, 611Б, 639Б. Еще на четырех маршрутах автобусы не выходили на линию, что приводило к срыву рейсов: 468, 529, 611, 68. Большинство нарушений были связаны с транспортными заторами.

Комитет связался с руководством автотранспортных предприятий и поручил им проработать вопрос о приведении маршрутов в соответствие с требованиями социального стандарта транспортного обслуживания населения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошли рейды по пожарной безопасности.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти