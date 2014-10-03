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В Ленобласти прошли рейды по пожарной безопасности
Сегодня, 9:04
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В Ленобласти прошли рейды по пожарной безопасности

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В последние выходные патрулирование проводилось в Мгинском, Кировском, Всеволожском, Вагановском, Череменецком, Лужском и Кингисеппском лесничествах.

В лесах Ленобласти для предотвращения нарушений правил пожарной безопасности начали свою работу специальные патрульные группы. Об этом сообщила пресс-служба Госэконадзора региона. Инспекторы проводят проверки мест отдыха и рассказывают гражданам о ключевых правилах поведения в лесу.

В последние выходные патрулирование проводилось в Мгинском, Кировском, Всеволожском, Вагановском, Череменецком, Лужском и Кингисеппском лесничествах. Было проинструктировано более 70 групп отдыхающих. Специалисты напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Сезон повышенной пожароопасности в области начался 26 апреля. Стоит отметить, что запрещено разводить костры, оставлять и сжигать мусор и сухую траву, работать с открытым огнем.

 Ранее абитуриентам назвали самые востребованные специальности в Ленобласти.

Фото: Госэконадзор Ленобласти

Теги: госэконадзор, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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