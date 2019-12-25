Абитуриентам назвали самые востребованные специальности в Ленобласти

В число наиболее популярных профессий традиционно входят рабочие специальности.

Завтра, 20 июня, в России начинается приемная кампания. Абитуриенты смогут подать свои заявления в колледжи и вузы. Перед началом кампании заместитель главы Комитета общего и профессионального образования Ленобласти Владимир Колыхматов рассказал о самых востребованных специальностях в регионе на данный момент.

В число наиболее популярных профессий традиционно входят рабочие специальности. В Ленинградской области требуются специалисты в области машиностроения, строительства, техники и технологий наземного транспорта. Также востребованы специальности, связанные с работой с людьми, такие как педагогика, сервис, туризм, сестринское дело.

Кроме того, в Ленинградской области актуальны профессии, связанные с сельским, лесным и рыбным хозяйством, которые всегда важны для экономики региона.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть приступила к отбору перевозчиков.

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