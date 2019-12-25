Ленобласть приступила к отбору перевозчиков

Договор с выбранными компаниями будет действовать в течение пяти лет, с 1 января 2025 года до конца 2029 года.

Правительство Ленобласти объявило более 20 конкурсов по выбору компаний, которые будут обслуживать автобусные маршруты на межрегиональных и межмуниципальных направлениях. Это часть плана по переходу на новую модель транспортного обслуживания, сообщает "Деловой Петербург".

В феврале текущего года власти начали реализацию первого этапа транспортной реформы. Изначально планировалось объявить конкурсы на определение перевозчиков в феврале-марте, но сроки были перенесены на май. В Ленинградской области было опубликовано более 20 закупок, общая стоимость которых превышает 8,3 млрд рублей.

Договор с выбранными компаниями будет действовать в течение пяти лет, с 1 января 2025 года до конца 2029 года. Перевозчикам предстоит предоставить региону около 450 новых автобусов, которые будут курсировать по 90 направлениям.

Ранее мы сообщили о том, что число новых рабочих мест в Ленобласти возросло на 36% за год.

Фото: Правительство Ленобласти