Автобусы сразу по четырём маршрутам Петербурга стали ходить чаще

В Северной столице продолжают улучшать условия для пассажиров.

Чтобы улучшить транспортную доступность для петербуржцев в будние дни в Северной столице усилили сразу четыре автобусных маршрута.

Как отметили в пресс-службе городского комитета по транспорту, речь идёт о маршрутах №№50, 61, 90 и 127. Автобусы стали ходить чаще в утренние и вечерние часы. Кроме того, увеличено количество единиц транспорта.

Теперь на маршруте №61, который проходит от Челябинской улицы до станции метро "Академическая", теперь работают 24 автобуса, которые следуют с промежутком в 5-6 минут. А интервал движения маршрута №90, соединяющий "Московскую" с ЖК "Зелёный квартал", по утрам теперь составляет 10-15 минут, а по вечером – 11-12 минут.

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Фото: Piter.TV