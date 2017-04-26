В Петербурге подвели итоги работы внешнего транспорта за 9 месяцев 2024 года

Пассажиропоток на дальнем железнодорожном сообщении достиг 16,5 млн человек.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги работы внешнего транспорта города за 9 месяцев 2024 года. Особое внимание уделено железнодорожным перевозкам. Пассажиропоток на дальнем железнодорожном сообщении достиг 16,5 млн человек, что на 7% выше показателей прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 52,5 млн пассажиров.

На 4 тактовых маршрутах электричек перевезено 23,7 млн пассажиров. Особенно заметен рост на маршрутах Витебский вокзал – Павловск (увеличение на 6%) и Балтийский вокзал – Ораниенбаум (увеличение на 15%).

Воздушный транспорт также демонстрирует позитивную динамику. Аэропорт "Пулково" обслужил 16,2 млн пассажиров, из них 13 млн по внутренним направлениям. Среди международных рейсов наибольшей популярностью пользовались Анталья, Стамбул и Минск.

Водный транспорт Петербурга за навигационный сезон совершил 41,5 тыс. швартовок к городским причалам, что на 5 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было зафиксировано 357 судозаходов, что на 97% больше прошлогодних показателей.

Междугородними автобусами за 9 месяцев 2024 года было перевезено 690 тыс. пассажиров. С Автобусного вокзала Петербурга совершено более 25,9 тыс. рейсов. Открыты новые маршруты в Йошкар-Олу, Донецк, Стаханов и Таллин.

Фото: Piter.tv