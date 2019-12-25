Российские власти призвали ритейлеров повысить закупочные цены на яйца

Это необходимо, чтобы избежать дефицита.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ведомство призывает ритейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца. Это необходимо, чтобы не допустить сокращения поголовья куриц и дефицита товара.

Как сказал Виктор Евтухов на форуме "Неделя российского ритейла", что недавно цены на яйца значительно упали, тендеры упали до 40 рублей.

Такое счастье — только несчастье для АПК. Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно, — сказал замминистра.

Ранее в Минсельхозе заявили, что считают ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной. В ведомстве отмечали, что не ожидают дефицита яиц на внутреннем рынке.

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