В Петербурге впервые за месяц выявили менее 1900 заболевших коронавирусом в день

Количество выписанных пациентов при этом тоже снизилось.

В Петербурге зарегистрировано 1895 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Более месяца количество новых случаев в сутки было 1900 и более.

Выздоровели при этом 804 человека, умерли 40 человек. Петербург занимает второе место по суточному приросту новых пациентов с коронавирусом в России. Первое место у Москвы.

Количество смертельных случаев за сутки также снижается. На протяжении первой половины июля каждый день от ковида умирали по сто человек. Ранее Петростат представил статистику по умершим от COVID-19 в прошлом году.

Фото: Piter.TV