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В Петербурге впервые за месяц выявили менее 1900 заболевших коронавирусом в день
Сегодня, 14:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге впервые за месяц выявили менее 1900 заболевших коронавирусом в день

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Количество выписанных пациентов при этом тоже снизилось.

В Петербурге зарегистрировано 1895 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Более месяца количество новых случаев в сутки было 1900 и более. 

Выздоровели при этом 804 человека, умерли 40 человек. Петербург занимает второе место по суточному приросту новых пациентов с коронавирусом в России. Первое место у Москвы.

Количество смертельных случаев за сутки также снижается. На протяжении первой половины июля каждый день от ковида умирали по сто человек. Ранее Петростат представил статистику по умершим от COVID-19 в прошлом году. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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