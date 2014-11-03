Стало известно, сколько петербуржцев умерли в 2020 году от коронавируса

За всё время пандемии в городе скончались 19 481 человек.

Всего в прошлом году умерли 73 298 петербуржцев, из них 11 383 человека умерли от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из статистики, которую опубликовал Петростат 4 августа.

Так, на 100 тысяч человек приходилось 211 летальных исходов от ковида. Согласно данным на 4 августа, за все время пандемии в городе зарегистрировали 536 367 случаев. Из жизни ушел 19 481 человек.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Согласно данным на 1 августа, в городе вакцинировались 1 328 491 человек. В Смольном заявили, что иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев.

Фото: Piter.tv